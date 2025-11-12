傳「滿足不了大哥」獄中亡！吳亦凡驚現虐殺名單中 還有這些大咖在列

娛樂中心／林昀萱報導

韓籍團體EXO前成員、中國籍藝人吳亦凡，在2021年因涉性侵案遭判刑13年；卻在近日傳出死在獄中，還有自稱獄友的人稱他因「無法滿足大哥需求」被殺。就有網友翻出過去男星喬任梁離世後瘋傳的「虐殺名單」，赫見許多大咖在列也包括吳亦凡，引發揣測熱議。

有中國網友聲稱吳亦凡在獄中長期絕食，導致身體虛弱而死亡。隨後又有人爆料他被關進「小黑屋」後絕食抗議；也有人稱他在獄中疑似拒絕某權貴人物的潛規則而被「消失」；另外還有一說，表示他過去曾與某位高層的小女友、某位領導人的女兒糾纏不清，因此遭到「清算」。甚至有傳聞說吳亦凡被人輪姦，但滿足不到當地大哥所以給人殺了。各種離奇爆料引起熱議，卻沒有官方機構出面證實死訊及回應，讓傳聞甚囂塵上。

吳亦凡（左）出現在喬任梁（右）虐殺名單中。（圖／翻攝自吳亦凡、喬任梁微博）

就有網友翻出男星喬任梁2016年離世時網路流傳的「虐殺現場大咖名單」，其中就包括近日被瘋傳於獄中身亡的吳亦凡，名單上還出現林更新、趙薇、何炅、那英、胡歌等大咖名字。據傳，在場藝人大多不知情當天聚會內容，到現場才發現是與虐殺喬任梁有關，在殺害過程中因王思聰手法過於血腥殘忍，遭當場藝人制止，卻因王思聰的背後勢力而不敢離開，才留在現場看完這場「血腥秀」。

網友爆料喬任梁被虐殺當晚在場人員，居然出現多名大咖藝人。（圖／翻攝自新聞看點YT）

有網友猜測，吳亦凡近日被瘋傳在獄中身亡，或許是因為當年吳亦凡也出現在喬任梁被虐殺的名單上，因知道太多內幕遭陷害入獄，而現今因于朦朧意外慘死，牽扯出許多政府高層與內娛黑幕，當年在名單上的吳亦凡才遭滅口。11日傳出江蘇警方出面闢謠也被證實是烏龍一場，究竟吳亦凡死訊真相為何有待考證。

