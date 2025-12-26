傳「綠黃合」轉戰新竹市長 王婉諭鬆口：所有合作可能性都願討論

地方政壇傳出新竹市長一戰可能「綠黃合」，派出時代力量黨主席王婉諭參選。（圖／時代力量提供）

2026大選接近，各陣營皆摩拳擦掌。地方政壇傳出新竹市長一戰可能「綠黃合」，派出時代力量黨主席王婉諭參選，對此，王婉諭透過自錄影片回應表示，「所有合作的可能性，我們都會願意討論，也會用最開放的心態來回應市民朋友的需求」。

王婉諭先前積極在新竹縣基層走動，被視為有意參選新竹縣長，不過近日地方上傳出消息，民進黨和時代力量可能談合作，禮讓王婉諭參選新竹市長，對上可望「藍白合」、競選連任的新竹市長高虹安。

對此，王婉諭說，很謝謝社會各界討論各縣市首長選舉時，還能夠討論點名到她。不論是正面或負面，她都會當成一種肯定。關於2026年要在什麼樣的戰鬥位置上，給人民一個亮眼的選擇，她還在評估當中。

廣告 廣告

王婉諭指出，她在大新竹生活與工作過很長一段時間，那裡有她的青春和許多老朋友，所以她對新竹的感情非常深厚。

王婉諭也說，新竹市有全球頂尖的台積電，一個擁有全球頂尖企業與產業發展的城市，理應具備與國際大城市看齊的生活環境，同時也應該有頂尖的城市治理。以此標準來看，新竹市的市政一定還有很大的進步空間。

王婉諭分析，新竹有許多聰明且理性的選民，他們非常厭倦傳統的政治、藍綠惡鬥，更在意誰能解決問題。在面對藍白整合的情況下，不論是時代力量或是她，若被認為是一個能解決問題、凝聚共識的選項，她當然不會畫地自限。

她強調，所有合作的可能性，都會願意討論，也會用最開放的心態來回應市民朋友的需求。



回到原文

更多鏡報報導

滿血回歸新竹市長2026拚連任？高虹安曝要先見「這2人」

助理費爭議延燒！王婉諭呼籲陳玉珍撤案 「要解決問題就推動制度化改革」

觀察／復職成造勢大會！高虹安「滿血回歸」支持者擠爆市府 為2026連任注入強心針