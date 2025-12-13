傳「總召換掉柯建銘」交換綠白互動？吳思瑤全說了：我完全沒聽聞這事件

政治中心／綜合報導

藍白靠著人數優勢在立法院多項法案中輾壓執政黨，行政院提出覆議案也都遭到在野黨否決，為解決僵局，有媒體報導稱，綠營高層想要以換掉立法院黨團總召柯建銘為條件，來換取和民眾黨重啟互動。對此，身為民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今（15）日受訪明白指出「我沒有聽聞過撤換柯總召要跟民眾黨合作的這種議論、這種說法，我完全沒有聽聞。」

吳思瑤上午在立法院受訪時說，這段時間立法院在藍白多數暴力之下，確實很多議案被踐踏，很多程序正義被強行表決通過，黨團大家還是各盡其職，努力的在可以論述的場域裡，在可以力爭的範圍裡持續為人民發聲，黨團團結作戰都沒有問題。

吳思瑤說，現在要去面對的是整個暴衝的立法院，毀憲亂政的是藍白，民進黨是團結的！民進黨也是一起並肩作戰的，不需要有任何政治化的操作，「我完全沒有聽聞這事件。」

至於被問到「總統賴清德昨說重話藍白兩黨立委損害人民公平權利，無助朝野和解？」吳思瑤回應表示，總統以國家元首的高度，不斷努力透過朝野的對話，促成福國利民的工作，他努力溝通一段時間聯繫一段時間的院際協調就是最明顯的例子，總統不放棄在憲法的授權之下，進行院與院之間解決爭議的方法，總統是努力的釋出善意的一再執橄欖樹、一再遞橄欖枝，怎麼藍白都無視於總統的善意跟誠意呢？現在拒絕出席

吳思瑤說，禮拜一還沒到，還是期待並跟韓國瑜喊話「請做全民院長而不是被少數政黨勒住了頭，這種弱勢的院長，對於韓院長出席院際協調還是有所期待」，而且改成茶敘方式還是韓國瑜建議，所以總統都依循韓院長的建議調整了方式，總統的善意柔軟身段，不是非常清楚嗎？



吳思瑤指出，總統絕對還是以尊重民意優先，然後來協調朝野意見一起來團結國家，總統的作為自始自終都沒有改變，但當毀憲亂政禍國殃民的議案一再被通過，作為國家元首及執政黨的主席，賴清德當然有義務捍衛憲法，也要說明執政黨的立場都認為國家利益高於政黨利益，呼籲各政黨就算不同黨也要同一國。

