傳「鄭習會」 作家酸「好事一樁」：讓川普推動「這法案」

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前表示，有意和中國國家主席習近平會面。昨（7）日根據《自由時報》報導，「鄭習會」可能會在年底登場，並透露北京方面已經開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。然而，相關消息則遭國民黨駁斥報導不實。對此，作家吳祥輝就酸，「鄭習會」登場對台灣會是一件好事，因為這會更加速川普具體推進《台灣保證法案》。

根據《自由時報》7日引述知情人士透露，國共雙方以就「鄭習會」達成共識，並可能會在農曆年前後登場。傳出北京當局已開出三項條件，條件一，堅決反對總統賴清德打算「倚美謀獨」的玩火行為，點名軍購案不能通過；條件二，阻止是限制中國人民往來、歧視中配的「國安法制」立法進程；條件三，國民黨重申以中國統一作為目標的發展，應提出具體行動與排除對此這目標不友善、有害的改革。

廣告 廣告

然而對於相關報導，國民黨晚間7日發聲明駁斥，稱相關報導純屬虛構捏造，並指兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。《自由時報》將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

國民黨強調，國民黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。黨主席鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任。最後再次重申，國民黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

對此，作家吳祥輝就在臉書發文開酸「中國國民黨失去十年政權，不思量，自難忘。十年來真的是生死兩茫茫」，提到2015年11月7日「馬習會」在新加坡舉行，馬英九當時是中華民國總統，不是中國國民黨主席；2016年11月1日「洪習會」在北京上演，洪秀柱當時則是國民黨主席。

吳祥輝指出，當時馬英九在2016總統大選前兩個多月演這齣，洪秀柱在2016蔡英文總統就職約半年後去找習近平補血，如今鄭麗文可能選在美日台剛剛「台灣有事，日本有事；日本有事，美國有事」的敏感時刻「鄭習會」，他直言，是要去安慰習主席？並認為「我看這是好事，會更加速推進川普的《台灣保證法案》」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

｢愛國者治港｣未能取得支持 香港立法會選舉投票率31.9%歷屆第2低

游顥提修黨產條例 律師：將人民財產近14億送救國團 涉圖利罪 低消5年徒刑