傳「鄭習會」 作家酸「好事一樁」：讓川普推動「這法案」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前表示，有意和中國國家主席習近平會面。昨（7）日根據《自由時報》報導，「鄭習會」可能會在年底登場，並透露北京方面已經開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。然而，相關消息則遭國民黨駁斥報導不實。對此，作家吳祥輝就酸，「鄭習會」登場對台灣會是一件好事，因為這會更加速川普具體推進《台灣保證法案》。
根據《自由時報》7日引述知情人士透露，國共雙方以就「鄭習會」達成共識，並可能會在農曆年前後登場。傳出北京當局已開出三項條件，條件一，堅決反對總統賴清德打算「倚美謀獨」的玩火行為，點名軍購案不能通過；條件二，阻止是限制中國人民往來、歧視中配的「國安法制」立法進程；條件三，國民黨重申以中國統一作為目標的發展，應提出具體行動與排除對此這目標不友善、有害的改革。
然而對於相關報導，國民黨晚間7日發聲明駁斥，稱相關報導純屬虛構捏造，並指兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。《自由時報》將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。
國民黨強調，國民黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。黨主席鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任。最後再次重申，國民黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。
對此，作家吳祥輝就在臉書發文開酸「中國國民黨失去十年政權，不思量，自難忘。十年來真的是生死兩茫茫」，提到2015年11月7日「馬習會」在新加坡舉行，馬英九當時是中華民國總統，不是中國國民黨主席；2016年11月1日「洪習會」在北京上演，洪秀柱當時則是國民黨主席。
吳祥輝指出，當時馬英九在2016總統大選前兩個多月演這齣，洪秀柱在2016蔡英文總統就職約半年後去找習近平補血，如今鄭麗文可能選在美日台剛剛「台灣有事，日本有事；日本有事，美國有事」的敏感時刻「鄭習會」，他直言，是要去安慰習主席？並認為「我看這是好事，會更加速推進川普的《台灣保證法案》」。
更多Newtalk新聞報導
｢愛國者治港｣未能取得支持 香港立法會選舉投票率31.9%歷屆第2低
游顥提修黨產條例 律師：將人民財產近14億送救國團 涉圖利罪 低消5年徒刑
其他人也在看
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 182
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 188
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 55
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 59
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 83
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 57
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 1 天前 ・ 44
盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽
國民黨台中市黨部今（7）日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈達典禮」，台中市長盧秀燕與黨主席同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 14
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 19
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 1 天前 ・ 60
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 19 小時前 ・ 3
高市早苗惹怒中共 對日軍演地點「恐怕在釣魚台」：局勢全面升溫！
日本首相高市早苗延續前任安倍晉三的安全政策，先前重申「台灣有事即日本有事」，引發中國外交部強烈抗議，甚至呼籲中國公民暫勿前往日本，使中日關係急速升溫。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，高市談話後的立場一度轉折，但她後續再度提及《舊金山和約》與台灣地位，引爆北京敏感神經，使台灣與周邊海域再次成為中日政治角力焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 1 天前 ・ 18
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 31 分鐘前 ・ 1
反共凝聚人民！賴清德籲不分政黨團結對外
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（6）日表示，國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外，希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5