傳「鄭習會」前藍要拿下3張賣台門票 民進黨轟：甘願洗掉反共DNA

民進黨發言人吳崢今痛批國民黨，為「鄭習會」急著鬆動反共立場，甘願洗掉反共DNA。（資料照片／林煒凱攝）

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文可能會在年底與中國國家主席習近平舉行「鄭習會」，中方則開出3前提，包含刪除反共黨章等。對此，民進黨發言人吳崢今天（8日）痛批，刪除「反共黨章」並非單純的黨務調整，而是涉及國民黨是否與中共取得某種默契的重要政治訊號。為了「鄭習會」急著鬆動反共立場，甘願洗掉反共DNA，國民黨應向台灣人民清楚說明理由。

據《自由時報》報導，鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，中方則提出3張門票，分別為擋下賴政府提出軍事採購預算、阻止各種限制、歧視中國配偶及兩岸人民往來經商投資的國安法制立法進程、國民黨應提出體制改革重申中國統一目標。報導指出，國民黨為促成「鄭習會」計畫刪除黨章第二條「反對共產主義」的核心條文。

對此，民進黨發言人吳崢質疑，國民黨刪除反共條文的理由是什麼？難道是準備讓人民接受共產黨統治？當一個政黨願意主動卸下「反對極權」的明確立場，其所傳遞的訊號，外界自然會質疑是否已默認極權的合理性。

吳崢指出，人民更關注的是國民黨與中國之間是否有其他承諾，國民黨立法院黨團總召傅崐萁每次赴中後，隨即推動一連串癱瘓政府的惡法。而鄭麗文當選主席後，兩位副主席更在短時間內三度赴中，這些行程究竟談了什麼？又答應了什麼？在這些問題尚未說明前，急著修改黨章，國民黨恐怕更難向社會交代。

吳崢強調，政黨之間可以在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆。台灣人的自由民主與身家財產，更不能成為任何政黨投誠的伴手禮。在中國持續文攻武嚇之下，朝野應團結一致，不該為利益交換放棄最基本的反共核心價值與普世民主信念。

針對報導，國民黨昨天發出聲明回應，指稱報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。國民黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標，主席鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任，但不齒惡意揑造的所謂「門票說」。



