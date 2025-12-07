傳「鄭習會」在藍營拿下「3門票」後農曆年前後登場 國民黨聲明：不齒惡意捏造但「有助兩岸和平都願承擔」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨主席鄭麗文釋出願中國共產黨總書記習近平會面訊息，外界一直揣測可能時間點，媒體今（7）日報導指「鄭習會」鎖定農曆年前後登場；但北京當局為求互信，提出高度敏感的「三張門票」做為前提。國民黨發布聲明表示不齒惡意捏造的「門票說」，不過國民黨也強調，鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。

國民黨主席鄭麗文。（圖／擷取自國民黨）

《自由時報》今日發布消息指，上個月先後會見中國國台辦主任宋濤的2位國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭，已多次保證國民黨將全力推動鄭麗文提出的「我是中國人」主張，使其成為台灣社會主流聲音，同時承諾將以「各表一中」立場取代過去「一中各表」，不會再因選舉壓力倒退，但宋濤仍清楚轉達北京方面立場，若要促成「鄭習會」，國民黨必須拿出「堅定走在歷史正確軌道」的態度，並具體展現在對3件事的劍及履及上。

自由時報指，北京提出促成「鄭習會」，要具體展現在對3件事的具體行為。這3項被國民黨內私下稱作「三張門票」的要求包括：第一，賴清德打算「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」必須被「堅決反對」、「堅決撲滅」，因此不可通過民進黨政府接下來打算提出的軍事採購預算；第二，各種以限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的所謂「國安法制」立法進程，應該即刻阻止；第三，樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但在此之前，國民黨應該提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

對於相關報導，國民黨則聲明駁斥指「操弄政治」。國民黨強調，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

國民黨強調不齒惡意揑造的所謂「門票說」。不過，國民黨指出，始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標，且鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。

國民黨表示，本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

