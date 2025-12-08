傳「鄭習會」將近！她怒嗆鄭麗文：去北京領旨、非正常交流

即時中心／温芸萱報導

國民黨主席鄭麗文傳將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面，稱為「鄭習會」。對此，媒體人詹凌瑀今在臉書痛批，鄭麗文根本是「去北京領旨、晉見皇帝」，不是正常交流。詹凌瑀質疑，國民黨過去十年在野，仍執迷親中路線，無視台灣選民意願，憑什麼代表台灣與習近平談？

據媒體昨日報導，國民黨主席鄭麗文有意與中國國家主席習近平會面，鎖定農曆年前後舉行「鄭習會」。對此，媒體人詹凌瑀今（8）日在臉書痛批，鄭習會根本是「鄭麗文去北京領旨」。

詹凌瑀指出，鄭麗文才剛接任國民黨主席不久，「屁股都還沒坐熱」，就傳出將與習近平會面。他認為，鄭麗文口頭上否認以國防預算作為會面的前提，但行為卻顯得急切，「這哪裡是正常交流，根本就是趕著去晉見天朝皇帝吧！」。

接著，她直言，國民黨過去十年已在野，卻仍企圖推動親中路線，完全無視台灣選民一次又一次透過選票表達的意願，即拒絕親中、拒絕統一。他批評，國民黨不但未檢討自身，反而越走越紅、膝蓋越軟，「一個被台灣主流民意唾棄、十年無法重返執政的政黨，憑什麼代表台灣人民去跟習近平談？」。

最後，詹凌瑀質疑，國民黨憑什麼拿台灣的國家安全去換個人的政治紅利？別再騙了，你們眼裡根本沒有台灣，只有北京的臉色。





