傳「鄭習會」恐影響選情？ 鄭麗文：若成行是大加分！國際都想見我

國民黨主席鄭麗文先前受訪時，拋出希望促成國共兩黨「鄭習會」構想，更稱預計上半年出訪中國大陸、美國；又傳出停擺9年的國共論壇將於1月底舉行，將由黨副主席蕭旭岑率隊前往。外傳有人擔心影響地方選情。鄭麗文今（19日）受訪時表示，若成行，這會是國民黨的大利多跟大加分；而且現在國際友人、包括媒體都想見她。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

鄭麗文中午接受「中午來開匯」訪問時，面對國共論壇是否如期舉行？「鄭習會」在安排當中嗎？是否擔心會影響藍營選情等問題，作出回應。

外傳黨副主席蕭旭岑將在1月底率隊赴陸重啟國共論壇，對此，蕭旭岑低調表示目前都沒有進一步訊息；另一說3月可能會有「鄭習會」。

鄭麗文表示，3月是前立委郭正亮建議的，實際上根本沒到這階段，甚至還有綠媒幫她編好故事說過年前要去。「大家不用急，不可能黑箱進行，一旦有確定一定會正式召開記者會跟大家公布。」

外傳有人擔心「鄭習會」會影響藍營地方選情。鄭麗文認為剛好相反，「是大利多，大加分」，如果因為民進黨扣帽子、詆毀就什麼都不做，那國民黨什麼都不要做了，「就回家睡覺了」，做什麼民進黨都是會罵，沒刪預算都可以說成刪光光，不需要因為民進黨而自我設限，這樣就是跳到民進黨的坑。

鄭麗文指出，要讓民進黨知道這招沒有用，大罷免就是這樣，為何民進黨賣芒果乾失效，因為芒果乾賣出反感、賣出反效果，「這才是新趨勢」。

鄭麗文透露國外智庫告訴她，「今年跟去年完全不一樣水溫」，不少國際友人來見她都殷殷期盼兩岸的和平。

外傳黨內有人為此感到焦慮。鄭麗文認為，會焦慮是因為國民黨不習慣主導議題，過去都是民進黨在主導議題，「現在是我在主導議題，因此引來民進黨無情批判跟抹黑，但我不懼爭議！」

至於兩岸交流的議題，鄭麗文希望，兩岸交流是前瞻性的議題，包括氣候變遷，防災，能源，AI等方面能有更多交流對話，甚至有可能的合作，且還有很多急於解套的問題，包括觀光旅遊、農漁產品等。

國民黨主席鄭麗文受訪。（翻攝自中午來開匯YT）

