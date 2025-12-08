傳「鄭習會」農曆年前後登場 媒體曝中國提出「3張門票」

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平，傳出可能在農曆年前後會面，但北京向國民黨提出三張門票條件，包含不讓賴政府提出的軍購預算通過、阻擋兩岸來往的國安立法等，消息一出，國民黨發言人牛煦庭駁斥，這是有心人士惡意造謠，不過綠營直言，鄭習會的消息不是空穴來風。

國民黨副主席張榮恭（11.14）：「我們在台灣，都是堂堂正正的中國人，我們還會更加地堅定，原來的兩岸關係的政治基礎。」國民黨副主席張榮恭，上個月在沒有對外預告行程的狀況下，前往上海會見國台辦主任宋濤，喊話國民黨將堅持九二共識反台獨，沒想到不到一個月的時間，被平面媒體揭露，鄭麗文將要和習近平會面，高機率在農曆年前後登場，雙方已達成共識，但消息一出，黨中央卻嚴正駁斥。

國民黨主席鄭麗文：「民進黨不要再一天到晚扣我帽子，我什麼時候見習近平的時間，已經排好了，還有什麼三張門票，挖賽邊故事也編得我的天啊，可見民進黨多害怕，我真的是超前部屬，現在怎麼全黨上下府院黨，都在想辦法對付我一個人的感覺。」國民黨發言人牛煦庭vs.記者：「（那鄭習會有預設時間點嗎），我剛講了就完全沒討論到的事情，怎麼會有預設時間點，該安排會安排，如果真的有這件事的話，也會在合理的時間來發布。」

立委（民）陳培瑜：「他們公開宣布推進統一，如果鄭麗文真的打算，拿著三張賣台的門票前進鄭席會，打算把台灣當成政治籌碼，我要說所有台灣人都該共同譴責。」綠營直言，鄭習會不是空穴來風，畢竟黨中央兩位副主席，分別在10月底11月初先後赴中，細節談了什麼沒人知道，傳出為了這場鄭習會，北京向國民黨提出「三張門票」條件，包含不讓賴政府提出的軍購預算通過、即刻阻止限制中配，和限制中國人往來經商立法，以及應排除對中國統一目標不友善、有害行動。儘管國民黨否認，但黨內選將已經挫哩等。





立委（國）柯志恩：「你說會不會對選舉有影響，會啊特別在南部當中啊，那這些不是事實，但是我一直認為說它一定會被操作，20262028就是一個非常重要的選舉，（所以妳贊成在2026大選前），（鄭麗文主席訪中嗎），我覺得如果你認為是一個，訪中是非常必要，可以促進有一個溝通管道，我們希望它是越快越好，不用是在選舉之前，因為它需要時間來解釋。」鄭習會消息一出，不僅為台灣社會投下震撼彈，國民黨也再蒙上一層紅色陰影。

