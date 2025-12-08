傳"鄭習會"農曆年前後登場 媒體曝中國提出"3張門票"

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平，傳出可能在農曆年前後會面，但北京向國民黨提出三張門票條件，包含不讓賴政府提出的軍購預算通過、阻擋兩岸來往的國安立法等，甚至還傳出要修改反共黨章，消息一出，國民黨發言人牛煦庭駁斥，這是有心人士惡意造謠，不過綠營直言，鄭習會的消息不是空穴來風。

立委（民）陳培瑜：「如果鄭麗文真的打算，拿著三張賣台的門票前進鄭習會，打算把台灣當成政治籌碼，我要說所有台灣人都該共同譴責。」民進黨強力譴責，國民黨私下和北京達成共識，要在農曆年前後，來場鄭習會，但鄭麗文矢口否認。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文：「民進黨不要再一天到晚扣我帽子，我什麼時候見習近平的時間，已經排好了，還有什麼三張門票，挖賽編故事也編得我的天啊，可見民進黨多害怕，我真的是超前部屬，現在怎麼全黨上下府院黨，都在想辦法對付我一個人的感覺。」





傳鄭習會農曆年前後登場 媒體曝中國提出「3張門票」

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平，傳出可能在農曆年前後會面，但北京向國民黨提出三張門票條件。（圖／民視新聞）





民進黨發言人吳崢：「只想跟鄭麗文主席講說，不用來牽拖民進黨，東拉西扯問A答B，一句話就可以交代清楚的事，我不知道為什麼要搞得這麼複雜，看來不是心虛就是有鬼。」檢視鄭麗文過往的公開談話，確實說過要見習近平。時任準國民黨主席鄭麗文（2025.10.20）：「要不要見習總書記當然要，如果能夠推動兩岸和平合作，帶來兩岸的共榮，我什麼工作都願意做，什麼人都願意見。」

還沒上任就喊著要見習近平，更不用說上任後，派國民黨兩位副主席，先後赴中帶回北京要求，11月中再由副主席張榮恭，低調和國台辦主任宋濤及北京高層會面，回覆國民黨決策，傳出中共提出三張門票，第一擋下賴政府提出的軍購預算通過，第二即刻阻止限制中配，和限制中國人往來經商立法，第三要藍營排除一切，對統一有害的體制行動。不僅如此，還傳出為見習近平，不排除修改反共黨章，為了配合北京的統戰論述。





傳鄭習會農曆年前後登場 媒體曝中國提出「3張門票」

綠營滿是懷疑，鄭習會是真是假？時間會給答案。（圖／民視新聞）





國民黨發言人牛煦庭：「並沒有提到任何跟，鄭習會有關的安排，黨內的黨章跟黨綱，如果要討論，那也要經過黨內的程序，這個事情有這麼容易嗎，我真的要反覆強調，這些東西都是惡意的造謠。」新北市長侯友宜：「任何的政治會晤，原則上都要符合，中華民國國家的利益。」

立委（民）吳思瑤：「你們動輒跑中國，去中國就像走廚房一樣，到底去提了什麼條件，到底有沒有把，台灣人民的自由國家的安全，作為你們的伴手禮呢，所以對於鄭習會，我想都不是空穴來風。」綠營滿是懷疑，鄭習會是真是假？時間會給答案。

原文出處：傳鄭習會農曆年前後登場 媒體曝中國提出「3張門票」

更多民視新聞報導

大姑劉向婕涉詐今交保！姑丈杜秉澄卡關 徐巧芯喊挺「鞭刑」詐欺犯

2026宜蘭三腳督？陳柏惟批民眾黨「這件事」

國民黨急駁「鄭習會」傳聞 吳思瑤酸：澄清蒼白無力

