傳「鄭習會」農曆過年前後登場 蕭旭岑駁：假消息、認知作戰

《自由時報》今（7日）獨家報導指出，國民黨和北京已達成共識，「鄭習會」預計農曆年前後登場。（資料照／鄒保祥攝）

國民黨主席鄭麗文過去曾表態願意以黨主席身分赴中、見中共中央總書記習近平，《自由時報》今（7日）獨家報導指出，國民黨和北京已達成共識，「鄭習會」預計農曆年前後登場，且北京提出3項要求。對此，被指涉赴中參與會議的國民黨副主席蕭旭岑駁稱，這是假消息、認知作戰。

《自由時報》報導引述北京涉台系統及國民黨內部消息，指稱國民黨2位副主席接連赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。該報導也稱，北京立場為，若要促成「鄭習會」，國民黨必須展現在對3件事的劍及履及。

包含軍事採購預算不該通過、國安法制立法進程應該阻止，以及國民黨應排除對於統一目標的有害行動。另外，《自由時報》的報導也指出，國民黨副主席張榮恭主導的論述小組，除了將「一中各表」換軌確立為北京可接受的「各表一中」外，還計畫刪除黨章第二條的「反對共產主義」，引發黨內基層炸鍋。

報導更稱，2位國民黨副主席帶回北京要求後，經黨內討論，張榮恭11月13日再次赴中時，親自向北京高層回覆國民黨決策，並獲得北京同意，在農曆年前後進行「鄭習會」。對此，蕭旭岑接受《鏡報》詢問時，駁稱這是假消息、認知作戰；有黨內高層也戲稱，這又是在「寫作文」，相當離譜。



