政治中心／綜合報導

國民黨日前赴中參與國共論壇，被解讀是為鄭習會鋪路，如今傳出9日開幕的中國"對台工作會議"，已經提上時程在三月中，也設定目標，不只要阻止台灣軍購過關，還要切斷美台供應鏈合作可能性，也將鎖定大選要操盤介選，對此國民黨稱關報導稱均屬臆測，綠營就批如果覺得是不實傳聞，就趕緊讓軍購案付委審查。

中國央視：「王滬寧4號在京會見，中國國民黨副主席蕭旭岑。」

國民黨前陣子，才剛結束三天國共論壇，當時副主席蕭旭岑返台還稱成果豐碩。

廣告 廣告

國民黨主席蕭旭岑：「未來我們一步一步增加，跟對岸的這些交流，我相信更高層的一個接觸，將會水到渠成。」

現在卻傳出受訪4日同一天，北京突然更改行程，接見訪團一行人，閉門會議上，中國政協主席王滬寧明確指出，和平框架基礎，必須是以中國的統一為指針，不容模糊地帶，再點1.25兆軍購案關鍵不是擋下幾次，而是讓這些威脅終究無法實現。即便對此蕭旭岑回應批會面內容造假，但最新又被揭露，鄭習會要如期舉辦前題，就是王滬寧交辦的事項，國民黨須全力推進！

國民黨主席鄭麗文：「胡說八道胡謅亂寫，可以這樣公然寫小說，完全子虛烏有。」

傳「鄭習會」3月中登場 中要求擋軍購！藍斥：假消息

國民黨主席鄭麗文回應鄭習會消息，表示完全子虛烏有。（圖／翻攝自歷史意起YT）

立委（民）王義川：「各式各樣的擾亂台灣的動作，他們都持續在進行當中，我想我們的國安單位相關的單位，應該也都嚴正以待，台灣人要繼續支持我們的國家，不要被像鄭麗文、蕭旭岑之流，為了想要去見習近平，做出這一些傷害台灣的動作。」





國民黨稱訪問尚未有訊息、相關報導均屬臆測。但9日開幕的中國"對台工作會議"，由中央政治局委員王毅主持，就有消息指出會議目標，首要阻止台灣軍購過關，而且推進兩岸供應鏈融合，聚焦切斷美台供應鏈合作可能性，更設定今年是"兩制"推進關鍵年，還打算成立因應台灣地方選舉工作專組、操盤介選，鄭習會也排上時程，傾向在紀念"反國家分裂法"，3/14前後登場！

傳「鄭習會」3月中登場 中要求擋軍購！藍斥：假消息

9日開幕的中國對台工作會議，由中央政治局委員王毅主持。（圖／民視新聞）

立委（民）李坤城：「國民黨到目前為止，還沒有把軍購特別條例付委審查，那落實了外界認為，鄭麗文是拿著擋軍購，來作為鄭習會的門票，那如果國民黨認為說，這個是不實的一個傳聞，2月底立法院開議之後，立刻讓軍購特別條例付委審查。」





擺在眼前的，是二月底國會開議，軍購、台美關稅到底要不要審，國民黨若真為了見上習近平一面付出代價，恐怕難過民意這一關！









原文出處：傳「鄭習會」3月中登場 中要求擋軍購！藍斥：假消息

更多民視新聞報導

李貞秀成民眾黨拖油瓶？陳怡君掃街遭嗆：厚臉皮

游錫堃曝曾被栽贓是「林宅血案」嫌疑人 嘆：至今心有餘悸

泰國大選結果出爐！「泰自豪黨」成眾議院最大黨 林佳龍發聲祝賀

