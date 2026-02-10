傳「鄭習會」3月中登場？ 蕭旭岑駁斥回應了

傳「鄭習會」3月中登場？ 蕭旭岑回應了。（國民黨提供）

國共智庫論壇交流結束後，外界關注國民黨主席鄭麗文喊出的「鄭習會」何時舉行，日前傳出將在3月中旬登場，不過國民黨副主席蕭旭岑今駁斥，稱是國安人士亂放話。

蕭旭岑、李鴻源今上午召開記者會說明國共智庫論壇成果，媒體詢問傳3月鄭習會？

蕭旭岑表示，奉勸國安人士、黨政人士，別每個週日下午就去找記者放話，但都是錯誤的消息，「一下說鄭麗文農曆年前要見習近平，一下農曆年後，現在又寫3月，自己跟同事開玩笑後面會有4、5、6月版本，變成系列錯誤報導」。

蕭旭岑稱媒體是專業非製造業，不能這樣踐踏自己，並要國安人士向媒體放話就要負責任，寫出「國安人士透露」，而非寫北京權威消息，不然這樣會傷害媒體專業。

蕭旭岑同時強調，論壇當日與中國政協主席王滬寧會面時，雙方沒有任何一個字牽涉「政治性」。

