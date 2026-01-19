傳「鄭習會」3月登場引關注 鄭麗文評估對藍營選情「大利多」

國民黨主席鄭麗文談及「鄭習會」可能性，認為對藍營選情是利多。（圖／後小侯攝）

2026年地方縣市長選舉將於11月底登場，早前媒體曾指出，國民黨主席鄭麗文可能於3月赴大陸，並與中共總書記習近平會面，相關「鄭習會」消息引發政壇議論。傳出部分藍營人士憂心此舉恐衝擊選情，不過鄭麗文今（19）日直言，相關發展反而對選情是大利多。

鄭麗文去年12月底接受專訪時曾表示，期盼能於2026年上半年赴大陸訪問，並有機會與習近平會面。另有消息指出，國民黨副主席蕭旭岑預計於1月底重啟國共論壇，外界推測相關論壇可能為3月登場的「鄭習會」提前試水溫。

針對黨內擔憂「鄭習會」恐影響地方選情，甚至淪為民進黨政治攻防上的「送分題」，鄭麗文認為，情況恰恰相反，直言是「大利多、大加分」。他表示，如果因為擔心被扣帽子、遭抹紅就什麼都不做，國民黨乾脆回家睡覺就好，因為不論做或不做，民進黨都會批評，甚至「沒刪預算也能被說成刪光光」，不該因此自我設限。

鄭麗文指出，國民黨必須讓民進黨明白，「賣芒果乾」的操作手法已經逐漸失效。她並透露，近期與國外智庫及國際友人交流時，感受到今年與過去「水溫完全不同」，不少人都殷切期盼兩岸關係能走向和平穩定。

她進一步分析，藍營內部之所以產生焦慮，關鍵在於國民黨長期不習慣主導議題，過去多由民進黨設定議程，「現在是我在主導議題」，自然會面臨激烈批判與抹黑，但這並非意外，而是正常現象。他強調，國民黨不應畏懼爭議，而是要學會引導議題，「只是很多國民黨人還不太習慣」。

