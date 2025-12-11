傳 Meta 正打造全新 AI 模型「Avocado」，終究要從開源走向封閉？

Meta CEO 祖克柏過去幾個月曾多次暗示，開源 AI 模型將不會再是其公司的核心策略。而現在根據 CNBC 及彭博的最新報導，Meta 的下一步計畫可能是在 2026 年推出全新的閉源模型「Avocado」。這款改採封閉模式的新品是由 Meta「AI 超級智慧實驗室」內部的「TBD」小組負責開發，該團隊由首席 AI 官亞歷山大 · 汪直接領導。

「Avocado」的到來會對開源的 Llama 模型造成什麼影響目前還是個未知數，但可以確定的事實是，倡導開源的首席 AI 科學家、圖靈獎得主楊立昆已選擇離開 Meta，其領導過的 FAIR 實驗室也遭遇了大規模裁員。祖克柏今年稍早曾表示，Meta 預計仍將在開源領域「保持領先地位」，但並不會「開源一切」。他還強調當 Meta 接近開發出「超級智慧」時，安全隱患也會隨之而來。「必須嚴控風險，謹慎決定開源內容。」祖克柏曾在公開信中如此寫道，「但建設自由社會的基石，始終在於最大化賦能個體。」

廣告 廣告

除了主觀想法上的變化外，外界猜測 Llama 4 Behemoth 開發受阻也是 Meta 轉向封閉的原因之一。這款旗艦級的模型至今為止已多次跳票，Meta 內部甚至被傳已經有「關於放棄計畫的討論」，而且開發者似乎對現有 Llama 4 模型的表現也普遍感到失望。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk