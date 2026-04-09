傳1句話就失聯…破門「驚見1物卡喉」獨居男半腳入鬼門！

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記者簡榮良／高雄報導

好險朋友機警！6日晚間10時許，一通電話打進高雄鹽埕區五福四路派出所，盧姓女子著急表示，62歲朋友張男傳訊息說「身體不適」後便失聯，深怕出了意外。員警抵達住家，大門深鎖，敲門也沒回應，現場氣氛降到冰點，通知房東開門，驚見張男倒地還剩一口氣，原來喉嚨被「一口痰」噎住，送醫後成功保住一命。

員警抵達住家，大門深鎖，敲門也沒回應，現場氣氛降到冰點，通知房東開門，驚見張男倒地還剩一口氣。（圖／翻攝畫面）

鹽埕警分局五福四路派出所，6號晚間10時許接獲一名盧姓女子報案，表示她62歲的張姓友人傳訊說身體不舒服後就失聯，讓她相當擔心。警方接獲通報後立刻趕到鹽埕區新樂街的住處，但現場大門深鎖、怎麼叫都沒人回應，只好通知房東到場。

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在房東同意下，破門進入，室內伸手不見五指，張男就倒臥在堆滿雜物地板上，恐怕凶多吉少；但眼尖員警發現人還在動，試圖叫醒男子，同時清出一條路線讓消防能快速將人送醫。

張男倒臥在堆滿雜物地板上，凶多吉少，但眼尖員警發現人還在動，趕緊通報救護人員到場。（圖／翻攝畫面）

救護人員趕到後發現，張男是被痰噎住導致呼吸受阻，隨即用儀器把異物取出，成功化解危機，之後將人緊急送醫，也通知家屬到院照顧。

據悉，張男有中風病史，是身障人士，平時靠販售彩券維生，獨居於鹽埕區，所幸他機靈向女性友人求助，在鬼門關前走一遭。

張男是被痰噎住導致呼吸受阻，隨即用儀器把異物取出，危機成功化解。（圖／翻攝畫面）

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