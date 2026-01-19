傳1月底徵召何志偉選桃園市長？民進黨：選對會迄今為止完全沒有討論

記者盧素梅／台北報導

民進黨布局2026縣市長選舉，目前六都剩台北市、桃園市尚未確定名單，傳出民進黨將在1月底徵召提名總統府副秘書長何志偉挑戰任國民黨籍桃園市長張善政。對此，民進黨發言人吳崢今（19）日在選對會後受訪時回應，完全沒有討論。他並預告，下次選對會召開時間是2月2日。

民進黨選對會今天開會，吳崢在會後進行轉述指出，今天選對會結論，就是建議中執會在這個周三開會時，依照初選的民調結果，在嘉義縣提名蔡易餘代表民進黨參選嘉義縣縣長，在台南市提名陳亭妃代表民進黨參選台南市長，在高雄市則提名賴瑞隆代表民進黨參選高雄市長。

廣告 廣告

媒體詢問，大家很關心台北市、桃園市，好像都有傳出人選，今天選對會有沒有討論？吳崢，沒有，今天選對會裡面沒有針對台北、桃園的人選來做出相關的討論。

媒體追問，那其他連任縣市的提名，有具體時程的安排嗎？吳崢表示，會在後續來規劃，再通知各位。

另外，針對民視稍早報導，民進黨各派系私下討論時，初步達成由何志偉擔任桃園市長參選人的共識，而民進黨也將在1月底提名對方，進一步挑戰張善政。對此，吳崢表示，針對這個事情，選對會每個禮拜這樣子開了這麼多次會，迄今為止是完全沒有討論。

更多三立新聞網報導

別成為藍白破局推手！藍議員轟柯文哲：讓藍營支持者倒彈，何必？

黃國昌辯帶走機密資料不到30秒 他問：犯罪有所謂的30秒不罰嗎？

鄭麗君選台北市長？律師舉阿扁為例：人才選民也不一定看得懂

黃國昌斥沈伯洋抹黑 醫問：偷東西走出店外30秒，被店員發現就不是偷？

