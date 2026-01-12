傳101專櫃店員嗆移工「那很貴」！賈永婕海巡發聲 網讚最強門面守護者

賈永婕接任董事長後，用自身影響力為台北101注入活水。（翻攝自賈永婕臉書）

台灣地標台北101驚傳專櫃店員疑似歧視移工事件！民眾爆料指出，認識的越南籍移工友人前往101內的日系運動品牌欲試穿一款熱門球鞋，不料竟遭女店員以「那很貴」冷言酸語，隨後更遭到無視。該貼文引發熱議，連台北101董事長賈永婕都被釣出親自回應，強調「服務態度非常重要」，並表示已介入了解。

根據網友描述，該名越南籍移工妹妹當時非常有禮貌地詢問想看鞋子，沒想到店員竟用極度不禮貌的口吻直接回：「那很貴」，隨後便不再理會，當友人再次詢問是否有37號尺寸時，店員也僅冷淡拋下一句「我們沒有37號」便轉身。原PO感到不可思議，痛批：「2026年還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都有外國遊客嗎？」貼文短時間內吸引超過1.9萬人次按讚與數百則轉發，輿論持續發酵。

賈永婕也現身留言：「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」展現高效率的危機處理能力，網友紛紛大讚賈永婕是稱職的「守護台灣門面」，甚至幽默留言：「101 員工教育訓練第一條：賈董會在Threads上海巡」，賈永婕也親民回應：「是不是很認真。」

儘管賈永婕承諾調查，但面對網友提醒「僅是單方面說法，需查證真偽」時，賈永婕也展現理性管理的一面，回應「選你正解！」。她表示，企業內部會進行詳細調查，若同仁並無疏失，公司也會作為同仁的後盾，絕對會秉持公正立場釐清事實，並非僅憑網路貼文就下定論。





