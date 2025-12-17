傳145公分也要當兵 謝龍介：幫志願役加薪就有精良戰士

志願役待遇直接影響國防建軍，但綠營堅持反對藍白所推的軍警加薪。圖為國軍操演畫面。（示意圖／資料照）

傳新法草案將免役身高下修至144公分，低於醫學認定的147公分侏儒標準，國防部長顧立雄澄清，常備兵役免役身高仍維持150公分。藍委謝龍介直言，執政者不願用智慧創造和平，又缺乏完整戰略配套，如果幫志願役加薪，國家就有精良戰士，不用去計較幾公分。

17日在《新庶民大頭家》節目，主持人哈遠儀提到網友指出，147公分以下就已經被視為得了侏儒症，質疑國防部這是在拉伕？謝龍介直呼這樣算的話，像他的身高可能要150公斤以上才不用當兵？「那這個就等於是全民皆兵了！」綠營把兩岸搞得這麼緊張，快要兵戎相見，這個時候才來說兵源不足，都是本末倒置。1.25兆特別預算加國防預算，是將近2兆4千億了，給軍人加薪才多少錢，200多億！

謝龍介提到，志願役一簽下去四年，今年4月以前薪水是3萬5300元，4月以後加4000元就是3萬9300元，比比看烏克蘭、韓國、日本、美國的兵薪水多少？又買那麼多武器、無人機，如果沒有訓練精良的戰士幫你操作，3萬多比跑外賣的錢還少，砲聲一響，你看他是把槍扛起來上戰場，還是放下槍就回家，「我賠錢，了事，不是嗎？」如果今天是6萬元，一年有機會存60萬元。

謝龍介強調，八年連退職金，他就有500多萬的創業基金，國家又可以訓練出一個精良的戰士。當調整薪資結構之後，募兵的員額自然就多了，就不需要再去講這個145公分、150公分，就不必了！因為他能拿到6萬多塊，28歲就退伍了，人生可以做另外一個規劃。

謝龍介直言，我們現在編制員額大概不到七成，所以要到處去抓兵，但大家對你這個政府沒有信心。然後執政者又不願意用智慧來創造和平，不斷在兩岸挑釁，每天捅人家，卻完全沒有一個完整的戰略配套？

