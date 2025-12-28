傳2台人遭日安檢搜出槍！長榮僅證實不合規物品 外交部發聲澄清

長榮航空紐約飛往桃園班機BR31，遭爆在轉降日本大阪期間有2旅客被搜出槍械，外交部澄清。（資料照）

網紅前機長「型男機長瘋狂詹姆士」，昨（27日）爆料指長榮航空日前從紐約飛桃園班機BR31，因技術性轉降大阪，過安檢時2名台籍旅客被搜出「兩把真槍」，長榮航空今（28日）僅證實「不符合規範的物品」，已交由安檢及執法單位處理，對此，外交部稍早回應，澄清並無攜帶槍械情事，目前國人已平安返台。

外交部指出，案經駐大阪辦事處洽詢長榮航空公司駐關西機場主任，獲復確認並無2名國人攜帶槍械入境日本情事，且國人均已平安返台

前機長詹姆士昨（27日）於YouTube頻道「型男機長瘋狂詹姆士」爆料，指長榮航空原訂由紐約飛往台北的BR31航班，日前因技術性轉降大阪關西機場，執行旅客安檢時，卻有2名台灣旅客被查出「帶了兩把真槍」。

消息傳出後，長榮航空今（28日）回應，25日從紐約飛往桃園的BR31航班，因天氣因素，技術轉降大阪關西機場加油，旅客依規定下機進行轉機安檢，「過程中，發現有2名旅客攜帶不符合規範的物品，已交由安檢單位和執法單位進行後續處理」，完成安檢程序後已於26日抵達桃園機場。





