傳2台人關西機場查出攜帶槍枝 外交部澄清：無此情事

長榮航空一架由紐約飛往台北的BR31航班，25日因天氣因素臨時轉降日本大阪關西機場加油，卻傳出有2名疑似台灣旅客被檢查出攜帶槍枝彈藥。對此，外交部今（28）日指出，經我國駐大阪辦事處確認，並無2名國人攜帶槍械入境日本情事，國人並已平安返台。

網紅「瘋狂機長詹姆士」於社群平台指出，長榮航空一架自紐約飛往桃園的BR31航班在大阪接受安檢時，疑似有2名台灣旅客遭查出攜帶槍枝。

對此，長榮航空表示，僅確認安檢時發現旅客攜帶違規物品，並未對外說明物品性質。外交部則於今日指出，經我國駐大阪辦事處向長榮航空駐關西機場人員查證，確認並無國人攜帶槍械入境日本的情事，相關國人也已平安返台。

長榮航空並表示，該航班在完成相關作業後，已於12月26日早上順利抵達桃園，航程未對旅客安全造成影響。

