傳2天前才赴北歐蜜月！歸建2天失聯 妻焦急等好消息

花蓮縣 / 綜合報導

失聯的飛官辛柏毅上尉，他是澎湖人，才剛新婚、從芬蘭度蜜月回來才2天，執行夜航訓練，卻驚傳意外，妻子和家人都希望儘快聽到好消息。

穿著飛行裝擺出帥氣抱胸POSE，對著鏡頭燦笑，他就是目前失聯的飛官辛柏毅和同袍肩並肩合照玩在一塊，更露出俏皮動作表情，不難看出他活潑的個性。

馬公國中老師歐健友說：「(聽說他的體能狀況都很好)，非常好，那時候也有參加田徑，丟標槍，也有參加籃球隊。」辛柏毅國中老師，透露他就學接受田徑訓練的細節，他在全國大專校院運動會，榮獲田徑一般男子組標槍獎項畫面也曝光。

馬公國中老師歐健友說：「在學校表現，品學兼優啊，各方面都很棒，很樂意幫助同學這樣子，跟同學也關係非常好。」辛柏毅來自澎湖，是上尉戰鬥機飛行官，空軍官校108年班畢業。

據平面媒體報導，辛柏毅上尉才剛完成終身大事，與同為軍職的妻子共結連理，兩人還到北歐芬蘭，進行蜜月旅行，沒想到辛柏毅結束休假返隊才短短2天，執行夜航訓練卻失聯，他的妻子焦急徹夜，守候在營區等待消息。

事實上在辛姓上尉，疑似跳傘失聯後，空作部就下令執行搜救任務，S70C C130都出動，海軍海巡署同樣在第一時間，發動海上搜尋除了左營軍艦，海巡共計3艦6艇，與空中能量緊密配合，全力投入救援行動。

海浪不停拍打，也有海巡發出前往搜救影片，其實飛官跳傘位置，海面溫度非常低風浪也很大，相關單位刻正全力搜救，就盼趕快收到好消息。

