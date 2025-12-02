傳2027共軍侵台 林飛帆:小橘書是"不戰爭手冊" 提高中共攻台成本

傳中共2027年武力攻台，政府普發國防手冊，載明「若戰爭發生，有關投降消息都是假訊息」，遭在野黨批評是在「求戰」。國安會副秘書長林飛帆上民視「新聞觀測站」節目，回應，認知作戰早就已經開打，中方試圖透過假訊息瓦解民心意志，此時建立自我保護決心，強健社會韌性，提高中共攻台的成本，才能自我保護避免武裝侵略。

國安會副秘書長林飛帆：「在野黨批評會說，這是一本"戰爭手冊"。錯！這是一本"不戰爭手冊"。」

帶著熱騰騰「小橘書」上《新聞觀測站》節目專訪，國安會副秘書長林飛帆，回應在野黨「求戰」質疑。

國安會副秘書長林飛帆：「因為當今天台灣社會大眾，每一個人都知道自己的角色，都知道怎麼協助彼此、也有意願協助他人，在這情況下，我們整體社會的韌性、跟防衛的意志，會相對較高，此時中國如果真的決定要思考要對台動武的話，它必須要再三地思考說，它到底要付出什麼樣的成本跟代價。」

這本由國防部發行、全民普發1100萬份的國防手冊，取名《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，製作耗時一年，過程中向眾多民間組織諮詢，一度卡關。

國安會副秘書長林飛帆：「大家最大的糾結在於，我們到底要聚焦在天災？還是我們要把軍事衝突或侵略的風險，這比重到底要放多大？」

主持人劉方慈：「目前的比重是50% 50%嗎？」

國安會副秘書長林飛帆：「也可以說是50% 50%，但是在天災與軍事侵略，自救互救有很多概念是互通的。」

危機不只有天災，還有軍事侵略，手冊除明列備戰辦法，更要防堵認知作戰，載明「若發生戰爭，政府絕不投降」，林飛帆特別帶來瑞典的國防手冊，說明這句話，舉足輕重。

國安會副秘書長林飛帆：「第一頁它就直接放上了顯著的的黃色小框框，裡面寫的就是，"一旦瑞典遭受到武裝侵略或攻擊，瑞典人不會投降。如果有任何說法是違反這個原則的，那絕對是假訊息"。」林飛帆強調，「我們跟瑞典的精神是一致的，要告訴民眾，在真正危機發生時，很有可能在第一時間你會受到各式各樣大量假訊息的攻擊。」

林飛帆舉俄烏戰爭為例，烏克蘭撐過初期的「基輔要投降」謠言，堅守捍衛國家主權，發揮不對稱戰力，因此撐到3年半，克里姆林宮還無法拿下烏克蘭。」

國安會副秘書長林飛帆：「必須要讓民眾知道，當台灣遭逢到軍事侵略、或是重大危機時，敵方一定會想辦法用各式各樣的假訊息去影響你，試圖去瓦解你的民心意志，因為瓦解你的民心意志，是最好去削弱你整體防衛的做法。」

林飛帆直言，當前認知作戰與滲透戰，早就已經開打，強健社會韌性，刻不容緩。

國安會副秘書長林飛帆：「一個是我們在國防上面能力的建構，第二個是我們整體社會防衛韌性的建構，所以對我來說，這某種程度上是我的職責，也是我不管是從當年參與社會運動、到後來參與政治工作，最核心的關懷。」

太陽花學運初試啼聲，10年後的林飛帆，身在國安會，自許忠於職守，建立全民具備自我保護的決心。



