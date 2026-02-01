傳2028重演蔡賴之爭？蔡英文發爬山文洩心聲：下山後只能把一切留在山裡

蔡英文近日前往苗栗、台中交界的「浪漫台三線」的「樟之細路」，並在社群分享爬山心得。（圖／翻攝蔡英文臉書）

近日有多名親藍媒體人分析，前總統蔡英文不排除在2028年重新角逐總統大位，將上演「蔡賴之爭2.0」。不過蔡英文今天（1日）在社群分享自己卸任後最喜歡做的事就是爬山，並提到沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會，「但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡」，對照近日時事頗耐人尋味。

前總統蔡英文今天在社群發文寫下，自己卸任後最喜歡做的事就是爬山。前幾天她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。

蔡英文分享，樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會，「但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡」。

蔡英文提到，不過自己倒是很珍惜一起爬山的夥伴，以及一路上，每當她快要放棄時，一直給她加油、打氣的山友，並感謝苗栗的年輕議員陳品安跟她一起爬山。

蔡英文最後分享，「山不會因誰而改變方向，山頂的美景也不會消失，有人走得快，有人走得慢，只要我們彼此照應，走在同一條路上，山就一直都在，路也會一直有人走。真心推薦大家，去爬山時，別想太多。山，會告訴我們答案。」

由於近日多名親藍媒體人及泛藍政治人物分析，蔡英文2028可能挑戰賴清德連任，掀起政壇議論，也讓外界好奇蔡的立場。此篇貼文一出，蔡的前幕僚、時事KOL范綱皓也在貼文下方留言寫下，「那些想太多，覺得蔡英文要競爭2028總統大選的人，應該要看得懂爬山隱喻吧？」



