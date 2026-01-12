傳23日提前「解散眾院」！ 日相高市78.1%民意撐腰

日本首相高市早苗因為挺台抗中，民調不斷攀升。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗因為挺台抗中，民調不斷攀升，最新民調顯示，高市支持率高達78.1%，挾帶高人氣，傳出她有意放手一搏解決「朝小野大」的困境，有意在23日提前解散眾議院，並在2月舉行改選。雖被在野黨批評是政治豪賭，但另一位抗中人氣王，防衛大臣小泉進次郎，最近在軍演中帶頭跳傘，影片也在網路上被瘋傳。

走出官邸，微笑向記者打招呼，日相高市早苗傳出有意，在23日召開的例行國會上，宣布解散眾議院，並在2月進行改選。

立憲民主黨黨魁野田佳彥：「儘管高市說要工作再工作，卻導致政治空白窘境，而不是為了物價上漲，和經濟發展做努力，我覺得這將受到嚴厲質疑。」

消息一出引發在野黨批評，認為這是一場豪賭，根本是政治考量，應該等到新年度預算案通過再說，但自民黨內舉雙手贊成，因為能扭轉兩院朝小野大的困境。

朝日電視記者澤井直子：「自民黨官員表示，現在解散國會將增加30個席位，這表明該黨的目的是建立一個穩定的政府。」

外傳高市願意放手一搏，全因有民意撐腰，據JNN最新民調顯示，高市內閣支持率高達78.1%，較12月增加2.3個百分點，不僅展現執政百日的高人氣，更為即將到來的政局變動，注入一記強心針，而內閣人氣王非他莫屬。

日本防衛大臣小泉進次郎：「對於平常已看慣自衛隊訓練的我來說，本來想說這也沒什麼嘛，站上來後才發現不簡單。」

平常帥氣自信的防衛大臣小泉進次郎，穿軍裝戴頭盔體驗跳傘，當他站在11公尺高塔前，忍不住遲疑了一下。這一跳讓許多自衛隊員爆出歡呼聲，結訓後他還領證書，在鏡頭前僵硬微笑，小泉沒說出的真心話，恐怕是這防衛大臣還真不好當。

