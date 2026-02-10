傳3月中旬舉行「鄭習會」？ 蕭旭岑駁斥：國安人士或黨政人士亂放話

台北市 / 查厚葦 綜合報導

國民黨、中國共產黨日前於北京舉行兩黨智庫論壇，與中國政協主席王滬寧當面會晤。近日傳出國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平將在3月中舉行「鄭習會」，日期定於3月14日中國反國家分裂法實施紀念日的前後登場。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（10）日表示，奉勸相關國安人士或黨政人士，不要每個星期天下午就向媒體放話，但內容都是錯誤的。他直言，「媒體是專業的，不是製造業，不能這樣踐踏自己吧。」

針對媒體提問，國民黨主席鄭麗文有望在3月中旬與習近平見面？蕭旭岑回應，我要奉勸國安人士或是黨政人士，不要每個星期天下午就向媒體放話，但內容都是錯誤的，「一下說鄭麗文農曆年前要見習近平，一下又改農曆年後，現在又寫說是3月，我跟同事開玩笑，以後可能還會有4月、5月、6月的版本，變成一個系列錯誤報導。媒體是專業的，不是製造業，不能這樣踐踏自己吧。」

蕭旭岑也說，如果國安人士向媒體放話，就應負責任地清楚寫說「國安人士透露」，而不是在標題上寫成北京權威消息，「我覺得這樣會傷害媒體的專業」。

