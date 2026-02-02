傳3月出訪美國接受「面試」 盧秀燕回應了

台中市長盧秀燕傳出3月將訪美。（資料照片／張哲偉攝）





台中市長盧秀燕近期頻繁與美國在台協會（AIT）官員會面，今（2日）有媒體報導指出，她將在3月出訪美國，過境紐約、華府、並前往AIT總部，預計將受邀到美國重要智庫或大學發表演說。由於盧秀燕被視為2028總統大選藍營潛在參選人，此次訪美也被解讀為是去接受美方「面試」。

國民黨與民眾黨日前在立法院10度聯手封殺行政院版的《國防特別預算條例》草案，盧秀燕上月31日被問及此議題，表示「適當增加國防支出是必要的，但應該買哪些東西、對我們國家的國防有沒有幫助，另外也希望能準時交貨，我想這些立法委員也都會進行審查。」

據《風傳媒》報導，盧秀燕決定3月訪美，有不跟進黨中央強化親中路線，而是走回親美、和中、友日路線的意涵在。此次訪美是盧秀燕首次以市長身份前往AIT總部，屆時將有1位副市長層級官員同行。

盧秀燕今天上午接受媒體聯訪表示，城市外交是市政非常重要的延伸工作，台中市政府會評估城市外交需求，做相關規劃，有確切消息會再對外說明。

