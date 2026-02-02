傳3月將前往美國訪問 盧秀燕未證實：有確切消息再對外說明

傳出台中市長盧秀燕將在3月前往美國訪問。 圖：台中市府/提供

[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言以及AIT執行理事長藍鶯近日接連拜訪台中市長盧秀燕，傳出盧秀燕將在3月前往美國訪問。對此，盧秀燕今（2）日被問及此事時並未證實，僅表示城市外交是市政重要延伸，市府會評估規劃，有確切消息再對外說明。

盧秀燕今日上午赴台中市東區青龍宮贈匾時，被問及訪美計劃一事。盧秀燕沒有正面回應，僅表示城市外交是市政重要延伸，也是非常重要市政工作，所以市府會評估城市外交的需求，來做相關規畫。她也說，如果有確切消息，會再進一步跟大家報告。

而根據《聯合新聞網》引述知情人士指出，盧秀燕團隊確實在規劃3月訪美計劃，但相關行程、會面層級都還在規劃中。

