傳3月將訪美 盧秀燕：市府會評估 有確切消息再對外說明

媒體報導台中市長盧秀燕將於3月訪美，盧秀燕今天（2日）對此表示，城市外交是市政非常重要的延伸，也是很重要的市政工作，市府會評估需求進行規畫，若有確切消息會再對外說明。

台中市長盧秀燕2日出席青龍宮贈匾，她接受媒體訪問有關3月赴美消息時表示，有確切消息再對外說明。（民眾提供／中央社）

盧秀燕今天上午到東區青龍宮贈匾，對於媒體報導她將於3月赴美訪問，盧秀燕受訪表示，城市外交是市政非常重要的延伸，也是很重要的市政工作。市府會評估城市外交需求，進行相關規畫，若有確切消息會再對外說明。

盧秀燕2024年7月曾出訪美國，當時正值颱風季，盧秀燕出訪時遇到凱米颱風來襲，她飛抵西雅圖6小時後，立刻折返台中坐鎮災難應變中心，待颱風過境後，才又搭機前往美國。

盧秀燕今天到青龍宮贈匾，她說，青龍宮供奉三官大帝，相當靈驗，70年來守護庇佑地方，她充滿感恩，廟方希望市長贈匾，她學習三官大帝有求必應，親贈匾額，希望市政順利，廟務昌隆。