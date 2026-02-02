傳3月訪問美國？盧秀燕：有確切消息會向大家報告

AIT執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）與處長谷立言（Raymond Greene）近日先後拜訪台中市政府，傳聞是為與盧秀燕商討3月訪美的細節，引發討論。對此，盧秀燕今天表示，城市外交是市政非常重要的延伸，市府會評估城市外交的需求做相關的規劃，有確切消息會再向大家報告。

媒體報導，盧秀燕陣營對2028年大選態度積極，幾乎確定將爭取黨內提名，而起手式便是在3月啟動訪美行程。據了解，盧秀燕此行計畫直奔美東，造訪麻薩諸塞州、波士頓及華盛頓特區等地，政治意涵遠勝於過去以經貿為主的行程，被外界解讀為向美方「交心」與「面試」。

此外，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）與處長谷立言（Raymond Greene）日前罕見聯袂拜訪台中市政府，雖名義上交流經貿文化，但據悉實則是為了商討盧秀燕3月訪美的細節。

盧秀燕致贈谷立言中台灣燈會「姆明」小提燈。（圖／翻攝台中市府官網）

盧秀燕今天出席青龍宮贈匾儀式，她受訪被問及訪美行程時表示，「跟大家報告，城市外交是市政非常重要的延伸，也是非常重要的市政工作，所以政府會評估城市外交的需求來做相關的規劃，如果有什麼確切消息，會再跟大家做進一步報告，謝謝大家。」

