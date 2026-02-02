傳3月赴美起手總統路 盧秀燕：城市外交是施政重要延伸

台中市長盧秀燕(中)在青龍宮前回應「是否三月要出訪美國？」(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕今天與爭取台中市長提名的藍委楊瓊瓔，連袂出席台中東區青龍宮贈匾儀式，盧秀燕致贈「台中青龍宮」紅匾後，被媒體問到「是否三月要出訪美國？」盧秀燕回稱，城市外交是施政重要延伸，也是重要市政工作，市府會評估城市外交需求。

記者又提問「還沒確定(行程)就對了？」盧秀燕再說，如果有確切消息，會跟大家進一步報告，謝謝大家，隨即點頭微笑離去。

2024年7月，盧秀燕曾出訪美國，當年7月值颱風季，盧秀燕遇到凱米颱風來襲，飛抵西雅圖6小時後，當下決定折返台中坐鎮災難應變中心。

廣告 廣告

盧秀燕表示，青龍宮供奉三官大帝，是台中非常靈驗廟宇70年來守護地方，她心中裡非常感恩主委謝再勝帶領庇佑信眾，希望國家國泰民安、市民平安幸福。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白強行通過3惡法 府院評估「不副署」攔截

毛嘉慶開口約砲的就是她！「小草女神」發聲了：確實不舒服

終於要說「橘子」去向？ 陳佩琪突自曝「已寫好長文」：很精采！

示範人行道全台最友善？盧秀燕差點在國民黨市黨部前撲街

