傳3月「鄭習會」？ 蔣萬安：兩岸交流要秉持對等、尊嚴、善意、互惠

外傳國民黨主席鄭麗文與大陸國家主席習近平將在3月中舉行「鄭習會」。對此，台北市長蔣萬安今（9日）受訪表示，兩岸的交流就一定要秉持對等、尊嚴、善意跟互惠。

台北市長蔣萬安。（中天新聞）

蔣萬安上午出席「與里長有約」南港區座談會前被問及相關議題，作出上述表示。他回應之後隨即步入會場，未對是否擔心影響選情的問題做出評論。

有媒體報導，國共兩黨領導人將於3月中舉行「鄭習會」，但國民黨副主席蕭旭岑表示目前還沒有任何訊息，批評媒體報導造假。

延伸閱讀

《世紀血案》爭議延燒 導演徐琨華最新聲明！

影/痛批民進黨消費林義雄 歷史哥轟：有需要他當聖人不需要就當廢人

《世紀血案》爭議炸鍋！李遠：未向文化部申請任何補助