傳6名朝野立委禁自家助理簽連署 鍾佳濱：民進黨團不存在這個問題

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」法案，在不分黨派立委辦公室之間引爆怒火，逾百位國會助理連署要求撤回提案。不過，傳出有6名朝野立委向自家助理施壓，禁止他們參與連署。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（10）日表示，民進黨團不存在這個問題，希望立法院長韓國瑜能堅持合憲作為，不要遇到立法院違法亂政就縮起來。

鍾佳濱說，希望立法院長韓國瑜能堅持合憲作為，不要遇到立法院違法亂政就縮起來。（許詠晴攝）

「國會助理連署聲明」由某立委國會辦公室主任發起，其中聲明提及，堅決反對提案將助理費、健康 檢查費用、文康費用等相關費用全數撥予立法委員統籌運用且免檢核，此提案將使國會助理勞動權嚴重倒退，呼籲陳玉珍委員及各連署委員撤回提案，切勿漠視國會助理權益。此外，立法院國會助理公會也預告將在週五向立法院表達抗議。

面對6位朝野立委要求自家助理撤回連署，鍾佳濱今早在立法院受訪表示，民進黨團不存在這個問題，現在的情況是，助理公會將在週五向韓國瑜院長提出訴求，維護自己的工作權益，這是應該支持的，也希望韓國瑜院長並持推動制度能可長可久的精神，堅持立法院合法合憲應有的作為，不要像過去一樣，遇到立法院違法亂政的作為，就縮起來、不處理。

針對陳玉珍提案修《立法院職權行使法》，外界稱作為「助理費除罪化」法案。鍾佳濱表示，問題本質不在免除特定人過去依法要追溯的刑責，應該回歸國會助理本身，他們是接受國家資源、立法院聘僱來幫立委完成職務的人，應該推動「公費助理任用條例」，將公費助理的任用法制化、透明化，才不會使他的相關費用支出造成不必要的司法爭議。

至於修法成功，可幫國民黨立委顏寬恆、新竹市長高虹安等人涉詐領助理費解套。鍾佳濱說，為了特定人而量身訂製的修法，民進黨團不以為然，還是應該回歸制度的基本面，且陳玉珍版本裡除罪化的設計，也讓人有所疑惑，修《立法院組織法》在司法實務上會對之前的行為摻生追朔效果？這一點能留待討論。

鍾佳濱指出，討論不該放在除罪化的問題，而是要放在如何建立公費助理制度，幫助立法院有效問政，這才是正辦，因此民進黨團主張在明天的立法院司法法制委員會安排審議《公費助理任用條例》，以正視聽。

