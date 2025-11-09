傳AIT下周約鄭麗文「面試」 關注藍營對國防預算立場

國民黨主席鄭麗文上任將滿一周，人事布局也陸續就位。據了解，美方對鄭麗文感到好奇，也透過多方管道接觸，美國在台協會（AIT）已安排下周與鄭麗文會面，希望確認國民黨對國防特別預算的態度，並了解黨內的決策機制。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文當選黨主席後，AIT處長谷立言（Raymond F. Greene）隨即致函鄭麗文，除了表達誠摯祝賀，並肯定AIT與國民黨長期以來維持的建設性夥伴關係。鄭麗文也回電，期盼與AIT保持密切及建設性的合作關係，攜手促進共同價值與相互利益的實現。

美國在台協會。（資料照）

根據《上報》報導，有知情人士透露，國民黨主席選舉落幕後，美國和中國大陸便透過各種管道接觸鄭麗文，希望了解國民黨未來的兩岸路線及國際政策。另外，美方對於蕭旭岑就任國民黨副主席前夕，前往中國大陸與國台辦主任宋濤會面一事相當好奇，美方高層希望聽取鄭麗文的想法。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

知情人士還指出，美方希望未來能建立與國民黨溝通接觸的多元管道，讓雙方交流能夠「檯面化」。除了定期與黨主席、黨高層會面外，也將加強與立法院長韓國瑜及各藍委之間的互動，從更多管道理解國民黨的政治立場、態度及布局，落實美方在台接觸策略。

