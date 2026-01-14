傳AIT重申 歡迎賴清德提1.25兆元國防特別預算

民眾黨主席黃國昌赴美返台後，質疑1.25兆元國防特別預算內容，使相關話題備受討論。而在14日晚間傳出，美國在台協會（AIT）表示，如同處長谷立言去年11月對1.25兆國防特別預算之評論，「AIT歡迎總統賴清德宣布提出新台幣1.25兆元的國防特別預算」。

總統賴清德去年11月投書《華盛頓郵報》，宣布大幅增加台灣的國防預算，並於去年11月26日召開記者會說明。而谷立言當時就此事回應，AIT表示歡迎，認為無論優先追求維護台灣的民主與市場經濟，或促進兩岸對話的條件等，提升台灣防衛能力都是必要前提。

廣告 廣告

根據《ETtoday新聞雲》14日報導，AIT於傍晚透過電子郵件回覆，AIT一向定期與來自各政治光譜的領袖，就美台夥伴關係進行交流，並依照一貫做法，不會對私人會談內容加以評論，但已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。

據報導，晚間AIT更新回應內容表示，正如谷立言在去年11月26日於社群平台，就賴清德所拋出8年1.25兆國防特別預算所進行的評論，「AIT歡迎賴清德總統宣布提出新台幣1.25 兆元的國防特別預算」。

【看原文連結】