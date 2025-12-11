傳Blackwell遭走私到中國供DeepSeek訓練 輝達正式回應了

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國科技媒體《The Information》近日引述消息人士說法報導，內容宣稱中國人工智能新創公司DeepSeek藉由走私，進口輝達（NVIDIA）最新一代Blackwell晶片，並用於訓練即將推出的新模型。對此，輝達今（11）日回應了。

美媒報導指出，中國AI新創公司DeepSeek疑似透過他國資料中心走私進口輝達最新代Blackwell晶片。輝達今日回應了。（圖／輝達官網）

美媒《The Information》報導指出，中國AI新創公司DeepSeek疑似透過他國資料中心走私進口輝達最新代Blackwell晶片，並將用在即將推出的AI模型。由於美國政府為鞏固其在AI領域的領先地位，先前已禁止輝達將高階晶片出口至中國；此消息引發外界擔憂美中科技競賽下的晶片管制漏洞，而中國是否因此突破現有限制。

對此，《CNBC》援引輝達一名發言人聲明，指出「我們沒有看到任何證據證明『幽靈資料中心』存在，也未接獲任何相關通報。」所謂幽靈資料中心是為躲避禁令，與原廠委託廠商（OEM）合作，在國外拼裝後再拆解，以便走私晶片到其他地區重建的方式。

該名發言人補充，輝達並未因此鬆懈，「儘管這類走私行為看似牽強，我們若收到任何線索，會進行追查。」

