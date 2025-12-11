傳Blackwell遭走私進大陸供DeepSeek開發AI模型 輝達回應了

外媒報導指出，DeepSeek疑似拿到了輝達最新的Blackwell晶片來開發AI模型，引發關注。

美國總統川普政府同意人工智慧（AI）晶片龍頭輝達向中國大陸出口H200晶片，但強調須在美國進行特別國安審查。然而，有外國媒體指稱中國大陸AI新創DeepSeek疑似透過走私管道取得輝達Blackwell晶片，輝達澄清，目前並無相關證據顯示有「幽靈資料中心」協助晶片走私，呼籲外界不要過度揣測。

近日有報導指出，DeepSeek疑似拿到了輝達最新的Blackwell晶片來開發AI模型，引發關注。美國政府為鞏固在AI領域的領先地位已禁止這款高端晶片出口到中國大陸，美國科技新聞網站The Information爆料，這批晶片疑似從獲准進口的國家資料中心流出，再被拆解、秘密帶入中國大陸。

報導提到，這些Blackwell晶片本來安裝在海外資料中心，經過伺服器設計商測試後，再被拆卸運往中國大陸。消息曝光後，外界擔憂美國的出口管制是否出現漏洞，並關注中國大陸AI產業是否借此突破現有限制。

對此，美國財經媒體CNBC援引輝達發言人聲明回應，目前沒有發現任何類似「幽靈資料中心」的證據，也沒接到相關檢舉。所謂「幽靈資料中心」，是指為了規避監管與原廠委託廠商（OEM）合作，先在國外拼裝後再拆解運往中國大陸。儘管輝達認為這種狀況發生的可能性不高，但仍會持續追查任何可疑線索。