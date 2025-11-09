傳C-130H「太武山三號」計畫取消 空軍將採購最新C-130J運輸機

空軍原規劃以135億餘萬元經費執行代號「太武山三號」計畫，為現役20架C-130H型運輸機進行性能提升，但因美方報價遠超過我方預期，加上美國國防部也終止相關升級計畫，現在傳出軍方決定取消性能提升方案，改為向美國採購10架C-130J型運輸機新機的規劃，目前正在走建案程序中。

參加「漢光40號」演習的空軍C-130H運輸機。 (圖/軍聞社)

空軍司令部啟動的「太武山三號」計畫，原本預計在2030年以前完成現役19架C-130H型運輸機、1架C-130HE型電戰機（1351號，天干機）的性能提升工作。計畫主要項目為座艙整合介面、增進海上搜救能力及模擬機等3個部分，包含配備全球精準定位、機位回報及安全避碰等系統。

原方案規劃將空軍現役C-130H型運輸機採用的4具4葉片螺旋槳及T56-A-15型渦輪螺旋槳發動機，換裝為8葉片螺旋槳及T56-A-427型渦輪螺旋槳發動機，合計至少需要80具8葉片螺旋槳及至少20具T56-A-427型發動機，估計經費將增加達數十億元台幣。

美軍C-130J運輸機執行傘兵空降任務。(圖/美國空軍)

不過性能提升計畫接連遭遇變數，原本美國空軍進行中的C-130H型運輸機NP2000型8葉片螺旋槳換裝工作，因美國國防部認為效益不大而即將終止。美方針對我國提出的C-130H型性能提升計畫報價，比我方估計的金額高出太多。就在改良成本過高、美方也終止C-130H型性能提升計畫等多重因素考量下，近期傳出空軍決定取消性能提升計畫，改為採購全新的C-130J型運輸機。

由洛馬公司（LM）生產的C-130J型超級力士式（Super Hercules）運輸機，是C-130系列的最新型號，機體全長29.79公尺，翼展40.41公尺，高11.84公尺，裝有4具勞斯萊斯公司的AE 2100D3型渦輪螺旋槳發動機，搭配道堤公司（Dowty）的R391型6葉片螺旋槳，空重34274公斤，最大起飛重量70307公斤。

C-130J配備 AE 2100D3發動機及6葉片螺旋槳 。(圖/美國空軍)

C-130J型運輸機的最大飛行速率每小時670公里，航程3300公里，實用升限8500公尺，駕駛艙採數位化玻璃座艙設計，裝有多具顯示器及2具抬頭顯示器，機組員3名。

C-130J駕駛艙採玻璃座艙設計。(圖/美國空軍)

