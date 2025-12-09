傳F-16飛官現G力昏迷致戰機失控 空軍司令部：由長機隨伴返場安全降落

中華民國空軍F-16戰鬥機。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





近日傳出我空軍1名F-16戰鬥機飛官，從台東志航空軍基地起飛，進行基本空防訓練時，因為大G力飛行動作，突然發生G力昏迷致戰機失控。空軍司令部今（9）日對此回應，該機已由長機隨伴返場安全降落，空軍司令部將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。

針對媒體報導「空軍F-16飛官大G動作昏迷」一事，空軍司令部今（9）日表示，台東基地F-16戰機日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。

依據維基百科（Wikipedia）解釋，G力昏迷（G-force induced loss of consciousness，縮寫為G-LOC）是航空生理學的專有名詞，指人體因承受過大或長期的G力，以致血液減少流入腦部，最終因腦部缺氧而導致昏厥。此症狀常見於戰鬥機或特技飛行飛機駕駛員，以及太空人身上發生。某些激烈的體感遊戲上亦有可能發生。因此，戰機駕駛員受訓時皆須接受高G力訓練以避免於實際操作時喪失意識，訓練一般包括達15秒的9G加速度。

空軍司令部最後表示，戰機操作需要保持最佳體能及專注力，並落實抗G動作，該部將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。

