傳Google要賣晶片！ 輝達發文喊恭喜：但我領先一個世代





傳言Meta正與Google洽談，計畫自2027年起在資料中心採用Google旗下的AI（人工智慧）晶片，此消息一出，輝達股價美國時間25日一度重挫6％，最後收跌2.6％。不過輝達對此並不在意，反而在發文恭喜Google在AI領域取得成果，但同時也強調「輝達領先業界一個世代」。

根據《The Information》報導，Google正與臉書（Facebook）的母公司Meta洽談，計畫讓Meta在2027年斥資數十億美元，在其資料中心採用Google自研的人工智慧晶片「張量處理單元」（TPU）。這代表Google可能首度將TPU開放給外部資料中心使用、擴大市場版圖，並直接挑戰目前主導AI運算的輝達GPU。若策略順利，Google有望搶下輝達約10%的年營收，高達數十億。

消息傳出後，Alphabet Inc.（GOOG）25日股價上揚1.62%，而輝達一度下挫6％，最後收跌2.6％。對此，輝達25日凌晨在X發文恭賀Google，表示樂見Google在AI領域取得了重大進展，「我們也將持續供貨給Google。」

不過輝達也在文中強調，輝達領先業界一個世代，是唯一能夠運行所有 AI 模型、並在任何運算環境下執行的平台。與專為特定 AI 框架或功能設計的特殊應用積體電路（ASIC）相比，輝達提供了更卓越的效能、多功能性以及可互換性，「Nvidia是唯一能支援所有AI模型、並在各式運算環境中運作的平台」。

