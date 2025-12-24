傳GTA6成本破天價？前技術總監預估：定價仍不會衝上100美元

（記者石耀宇／綜合報導）儘管《俠盜獵車手6》（GTA 6）被外界普遍認為將刷新遊戲史上最高開發成本紀錄，但前Rockstar North技術總監Obbe Vermeij近日受訪時直言，玩家「真的不必擔心」首發價格會飆到100美元，預估Rockstar仍會採用一般3A遊戲的定價策略，再透過線上營運回收成本。

Vermeij表示，Rockstar從未暗示《GTA 6》會採用超高售價，外界流傳的「80～100美元」預測，多半只是分析師的推估，並非官方風向。他認為，以Rockstar一貫作風來看，更可能選擇維持約70美元左右的主流定價，用較「親民」的價格拉大首波玩家基數，再從後續的線上內容、服務與加值項目中持續變現。

他也舉例，《GTA 5》之所以能成為史上最賺錢的娛樂產品之一，關鍵就在於《GTA Online》的長期營運模式。透過線上模式、DLC更新與微交易，《GTA 5》在上市多年後依舊能穩定帶來龐大收入。Vermeij認為，《GTA 6》極可能複製甚至強化這套模式，而不是一次性把研發成本全壓在首發定價上。

對於外界盛傳《GTA 6》開發預算上看20億美元、加上多次延期可能推高支出，Vermeij並不否認成本驚人，但強調以《GTA》系列的全球影響力與銷量潛力，只要維持合理定價、確保玩家願意「先買單」，後端的線上營運空間遠比一次性漲價更有利可圖。

