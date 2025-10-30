傳IDF採商規提升AESA主動雷達 中科院駁：自研雷達專案仍進行中

IDF「經國號」F-CK-1戰鬥機於空軍2025戰術總驗收-紅外線飛彈射擊暨快速恢復戰備中實彈射擊天劍一型(TC-1)短程空對空飛彈。截自空軍影片



網路社群上昨天（10/29）傳出該機首度搭載商用AESA雷達升空測試，引發軍事迷議論，但中科院今天澄清「非屬事實」，並強調自研雷達專案仍在進行中，惟細節事涉機敏，不予透露。此外，空軍幻象2000戰鬥機在年度戰術總驗收，射擊紅外線導引魔法飛彈時也秀出RDY雷達字樣，似乎暗示已完成性能提升。

軍事粉專「IDF經國號」昨天發文表示，空軍一架編號1480的IDF（F-CK-1C）單座型戰機，首度搭載新型主動相位陣列（AESA）雷達試飛成功，粉專並稱該雷達來自國際市場現貨、除獲國外某知名輕戰機選用，並可望導引美系AIM-120、歐系「流星」飛彈等武器，也有望搭配國造的空射雄三飛彈，提升空戰打擊火力。

IDF「經國號」F-CK-1戰鬥機於空軍2025戰術總驗收-紅外線飛彈射擊暨快速恢復戰備中實彈射擊天劍一型(TC-1)短程空對空飛彈。截自空軍影片

不過，中科院今天（10/30）對此澄清，網傳經國號戰機搭載商售AESA雷達，為本院選用國際市場現貨，非屬事實。另外，據了解，中科院的「鷹隼專案」目前均依計畫進度執行，相關研發測試因事涉機敏，援例不予評論。

空軍2025戰術總驗收-紅外線飛彈射擊暨快速恢復戰備操演中，F-16V(BLK20)雙座構改型發射 AIM-9X響尾蛇空對空飛彈。截自中華民國空軍影片

另外，空軍昨天也在臉書粉專公佈民國114年（2025）空軍戰術總驗收—「紅外線飛彈射擊」及「快速恢復戰備」操演，強調「追瞄殲敵 迅速整補」，模擬在瞬息萬變的空戰環境中，飛行員運用作戰圖像與敏銳判斷，鎖定目標，完成武器射擊。

空軍也表示，技勤人員於戰機落地後迅速執行武器掛載與檢查，在最短時間內完成整補，確保戰力持續發揚。

空軍公布2025戰術總驗收-紅外線飛彈射擊暨快速恢復戰備影片中，罕見出現幻象2000-5戰鬥機RDY雷達鎖定（Locked）目標畫面，畫面中央有RDYB-LOCKD字樣，並發射魔法飛彈（右側噴煙）。截自中華民國空軍影片

影片可見到兩架IDF戰機接連發射天劍一型空對空飛彈，片尾則有F-16V（構改）發射最新型AIM-9X響尾蛇飛彈。而最特別的是在影片中段出現少見的幻象2000-5型戰鬥機飛行員以雷達鎖定模擬敵方空中標靶的畫面，顯示「RDYB-LOCKD」字樣，似乎有意凸顯法製RDY雷達的接戰能力。

據了解，幻象戰機上RDY雷達顯示幕上的字樣，可以由飛行員自訂，至於”RDYB”是否指已進行性能提升的新版火控軟體，目前無法證實。

