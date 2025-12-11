傳iPhone「1零件」是貴金屬讓中國人瘋搶「賣斷貨」 官方發聲了

即時中心／徐子為報導

近日網上突然傳出蘋果iPhone包裝盒內附的SIM卡取卡針是貴金屬「鉑金」製造，這導致iPhone在中國手機二手市場價格瞬間被炒高，iPhone取卡針回收價一度喊到超過人民幣300元（約折合新台幣1,500元）。

對此，中國媒體致電蘋果客服求證，蘋果客服則是正式回覆，「取卡針從未使用鉑金材質，材質實為液態金屬。」但官方闢謠後，仍有人持續炒賣。



香港媒體《香港01》報導查詢中國二手平台發現，多人在出售原裝的蘋果取卡針，售價在人民幣80-500元（約折合新台幣354-2211元）之間，標題都標註着：「iphone原裝頂針，鉑金材質，懂的人來」，遠遠高出蘋果官網原售價。線下商家也稱，卡針兩天內就賣斷貨，一天能接到20餘個來電。



一名在二手平台銷售「鉑金卡針」賣家告訴中媒記者：「我知道這不是真鉑金，但網上都這麼說，而且真有人信、真有人買。這就是市場。」



事實上，蘋果過往在自助維修計畫中，就曾上架販賣iPhone取卡針，一支售價4美元(約台幣120元)，當時就因價高，被網戲稱是「信仰卡針」。





