傳LINE「兩句話是地雷」 網超有感：看到就直接不回！

傳訊息的時候要注意，兩句「地雷」可能讓人不想回覆。示意圖／Pixabay

LINE是台灣人最常使用的通訊軟體，用戶已經超過2200萬人，就連許多公司都已經靠LINE群組來維持日常公事的聯繫。一名網紅「喬安姊姊」呼籲，有兩句話是傳訊息的「地雷」，許多網友也相當贊同，直接說收到這兩句話就直接不回，會看接下來會不會有後續再決定要不要讀。

喬安姊姊說，傳訊息時，如果要傳「在嗎？」、「有空嗎？」這兩句話，請大家要把後面要講的內容也一併打字傳出去，這樣收到訊息的人才可以決定在不在、有沒有空。

有網友就說，只打「在嗎？」、「有空嗎？」真的會讓人看了很煩，可能自己現在有10分鐘的空檔，結果對方想要討論30分鐘的事情，這樣當然不OK，應該要先文字簡述，「我看完還可以幫你預約未來的30分鐘，不是雙方都好辦事嗎？」

許多網友也深有同感，這篇貼文獲得將近2萬網友按讚，大家紛紛留言「收到『在嗎？』這種訊息我都不回，看接下來會不會有後續再決定要不要讀」、「我會不讀不回。如果對方一直不主動講要幹嘛，我就會一直擺著，真的麻煩有什麼事情就直接講」、「還有打字可以一次打完，不要一直斷句」、「光寫在嗎的我都不想回」、「非常認同，還有那種可以請你幫忙嗎的，沒講什麼忙，怎麼知道可不可以」、「通常有人問我說在嗎？我會直接回：我這個月手頭也是很緊，實在沒辦法幫這個忙…你去問看看別人吧。」



