傳Meta抽"事實查核中心"銀根? 吳思瑤:有待查證

政治中心／綜合報導

台灣事實查核中心，是我國重要闢謠機構，為避免與政府有利益衝突，捐款仰賴民間，但傳出占一半預算的臉書母公司Meta，有意抽銀根，恐導致營運受影響，對此民進黨立委吳思瑤認為，消息是否正確有待查證，但台灣確實遭受很多假訊息攻擊，政府會持續加強防堵。

上個月網路流傳，日本首相高市早苗擔任眾議員時，曾收我時任駐日代表謝長廷百萬珠寶，事實查核中心公布調查報告，稱內容是仿作文件，日本主流媒體也沒有報導，可信度低，除了政治議題，包括政策、健康等面向都有涉略，現在卻傳出可能被迫關門。

廣告 廣告





傳Meta有意抽銀根！ 「台灣事實查核中心」恐被迫關門

事實查核中心傳遭抽銀根，導致營運出現困難，恐讓防堵假訊息變得不樂觀。（圖／民視新聞）





根據日本媒體報導，臉書母公司Meta有意抽銀根，事實查核中心為避免與政府有利益衝突，仰賴民間捐款，Meta占今年預算約一半，Google則占30%左右，若銀根真的被抽恐無法營運，而身處獨裁政權威脅第一線，台灣連11年成為假訊息攻擊最嚴重目標，多數源頭來自中國，香港則是攻擊基地，加上AI持續進化，讓假訊息變得更複雜，若資金真的中斷，防堵情況恐不樂觀。





傳Meta有意抽銀根！ 「台灣事實查核中心」恐被迫關門

事實查核中心傳遭抽銀根，導致營運出現困難，恐讓防堵假訊息變得不樂觀。（圖／民視新聞）





民進黨中央政策會執行長吳思瑤：「詳細的內容是不是屬實，抽銀根的範圍要做到什麼程度，這都有待瞭解，但是國家對於打擊認知作戰，以及要聯合所有社群平台，一起來導正很多錯假訊息的流竄跟擴散，國家有非常多的政策工具，都要窮盡一切方法來打擊認知作戰，來還給國人一個清靜的社會輿論空間。」

中國大打認知作戰，該如何防堵滿天飛的假訊息，考驗政府與民間單位如何整合。

原文出處：傳Meta有意抽銀根！ 「台灣事實查核中心」恐被迫關門

更多民視新聞報導

反年改三讀通過 媒體人「四個字」形容藍白

國造潛艦「海鯤號」驚傳液壓系統出包！台船公司認了：將改善缺失

遭國防部打臉！澄清2億子彈底火採購案：合法公開招標

