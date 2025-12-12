傳Meta斷金援 台灣事實查核中心陷營運危機

據日經亞洲周刊報導，由於Meta可能不再資助國際事實查核機構，台灣事實查核中心的營運，將陷入危機當中。

據日經亞洲今（12）日報導，致力於打擊假訊息的「台灣事實查核中心」正面臨生存危機，因為臉書母公司Meta可能在未來幾個星期內，撤回它們的資金支持。（葉柏毅報導）

報導指出，成立於2018年的台灣事實查核中心，主要目的是「藉由事實查核，來對抗數位時代虛假資訊的負面影響」，事實查核中心為了避免與台灣政府產生利益衝突，因此經費來源主要靠民間捐款。以2025年事實查核中心預算為例，Meta的捐助，約占了一半，而Google則是提供超過30%。

廣告 廣告

然而，Meta執行長祖克柏今年年初宣布，將終止與國際事實查核機構的合作。外界普遍認為，川普政府視企業介入資訊經濟，是一種「審查行為」，祖克柏可能是為了怕得罪川普，因此決定不再資助國際事實查核機構。

台灣事實查核中心執行長邱家宜預估，以目前的情況來看，台灣事實查核中心與Meta的合約，將在2026年1月到期。一旦來自Meta的資助被切斷，台灣事實查核中心的營運，恐怕將陷入危機。

據瞭解，台灣事實查核中心目前正與Meta洽談延續資金支持的協議，但至今還沒取得Meta方面的明確承諾，事實查核中心因此呼籲台灣企業界能捐款幫助它們，但目前仍不清楚是否能填補Meta一旦真的撤資後，所留下的財務缺口。