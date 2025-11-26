傳Meta考慮使用Google AI晶片 輝達挫2.59%

關心美股表現，有消息指出，傳Meta正考慮從谷歌（Google）購買晶片，使得輝達面臨競爭，股價下跌2.59%，也對科技板塊形成壓力，不過在醫療保健和消費類股走強的帶動下，美股四大指數終場全面上揚。

道瓊工業指數上漲664點，收在4萬7112點；那斯達克指數上漲153點，收在2萬3025點；S&P500指數上漲60點，收在6765點；費城半導體指數上漲10點，收在6714點。焦點個股，Meta漲3.78%、Google漲1.62%、台積電ADR平盤收盤漲0.01%。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

