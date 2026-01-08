傳MMC故障導致F-16失事？ 顧立雄駁斥：無不堪負荷的狀況

台北市 / 林李翰 綜合報導

空軍花蓮基地一架駕駛編號6700的F-16V戰機日前失事，空軍上尉辛柏毅目前下落不明。對此，國防部長顧立雄今（8）日受訪表示，現在的唯一目標就是「盡全力搜救」；並駁斥，MMC電腦自民國114年1月起已完成軟體升級，系統狀況穩定，並無「不堪負荷」的情形；而防寒衣的部分，預計今年3月以前全數交貨。

顧立雄今赴立法院外交國防委員會專報「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。針對最新搜救辛柏毅進度，顧立雄表示，迄今已派30架次飛機、2架無人機，海軍與海巡共22艘艦艇，陸上計有180名官兵進行搜救，現在唯一目標是盡全力搜救。

廣告 廣告

媒體詢問，傳F-16V戰機任務電腦（MMC）故障。顧立雄駁斥，經查該架飛機在過去3個月內並無MMC故障情況，是妥善的，MMC電腦在升級後軟體確實需進行調整，自民國114年1月起已完成軟體升級，系統狀況穩定，並無「不堪負荷」的情形。

另外，空軍下令「天安二號」作業，停止F-16V戰機演訓任務派遣，並執行機務加強檢查。顧立雄說到，目前是戰演訓任務暫時停止，但戰備警戒跟待命維持，現在已經開始將所有飛機做特檢，預計10日（週六）完成。

對於飛行員防寒衣，是否付款了但還沒到貨？顧立雄回應，空軍經多方評估，於114年進行軍購，去年底交貨，預計今年3月以前全數交貨。自動防撞地系統（Auto-GCAS）方面，顧立雄回應，國軍109年時簽約要研改，現在研改應該可以順利，應該今年底可以獲裝，希望明年底前完成；顧也說，確實要從「類比式」改成一部分混合「數位式」是要花了比較長時間研改。

原始連結







更多華視新聞報導

F-16花蓮外海失事！ 飛官辛柏毅上尉跳傘搜救中

F-16V花蓮外海失事 空軍停止演訓加強空間迷向處置

空軍：搜救不受限72小時 全力搜救飛官辛柏毅

