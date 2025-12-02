傳NVIDIA成台積電A16製程唯一客戶 預計用於Rubin之後的Feyman GPU

根據電子時報報導，NVIDIA率先確認成為台積電下一代A16製程的首家客戶，也是台積電A16製程的唯一一家確認的客戶，台積電高雄P3廠將因應NVIDIA產品藍圖於2027年量產A16製程；NVIDIA預計使用A16製程生產接替Rubin的下一代GPU架構Feyman，此外傳出蘋果在使用2nm製程後將跳過A16製程直接導入台積電A14製程。

由於考量成本與技術成熟度，NVIDIA鮮少在第一時間優先導入台積電最先進製程，例如Blackwell架構是採用5nm改良版的4nm製程，預期在2026年公布的Rubin架構則傳出使用3nm製程，屆時台積電最新製程預期將是2nm製程。

根據台積電介紹，A16的關鍵技術重點是將導入稱為超級電軌(SPR)的背面供電設計，強調可提升邏輯密度及效能，並可降低壓降提升供電效率，相對N2P在相同電壓可提高約8-10%性能、相同時脈功耗減少15-20%，並提升1.1倍晶片密度。另外電子時報也稱台積電除規劃A16製程生產基地。

