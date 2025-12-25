傳NVIDIA曾測試Intel 18A製程 不過沒有進一步的進展

根據路透社一篇關於陳立武在與川普會晤後成功為Intel爭取到續命機會的報導提及，爆料者聲稱NVIDIA曾在宣布與Intel達成戰略合作後，以Intel的18A製程測試晶片，但僅此於測試階段，NVIDIA並未進一步採用Intel的18A製程。

先別急著斷定NVIDIA對Intel的18A製程有疑慮，這項消息似乎應證Intel目前定調將18A全力投入自有晶片展示實力，並把代工的可能性押寶在後續的14A製程，而非急著向潛在客戶延攬訂單；同時NVIDIA與Intel雙方簽署合作協議時，Intel執行長陳立武也表示並未涉及晶圓代工，專注在雙方的技術合作。

從客觀的角度，Intel目前比起爭取客戶訂單，更傾向讓客戶看到Intel先進製程已經有可穩定量產的能力，畢竟Intel過往即便有再雄厚的晶圓生產技術，但從未有大規模代工經驗，以及自14奈米後停滯不前的情況，還有14奈米後不盡理想的製程表現，都使得客戶多半保留觀望。

此外若以NVIDIA當前的晶片生產策略，NVIDIA已經多次未在第一時間使用最先進製程，而是傾向使用已經穩定的製程，就如同預計在2026年推出的Rubin GPU，也僅預計使用3nm製程而非2nm製程，另外先前爆料NVIDIA也將包下基於台積電2nm製程的A16製程，也許是使得NVIDIA僅停留在18A製程晶片試產沒有進一步進展的原因之一。

